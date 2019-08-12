Büyük Çamlıca’da büyük coşku

İSTANBUL

Açılışı bu yıl gerçekleşen Büyük Çamlıca Camii’nde ilk Kurban Bayramı namazı eda edildi. Yapımı tamamlandıktan sonra geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak ibadete açılan Büyük Çamlıca Camii’nde, Ramazan Bayramı namazından sonra Kurban Bayramı namazı da ilk kez kılındı.

Camiye, kentin dört bir yanından İstanbullu akın etti. Namazdan önce güzel hava ve manzaranın tadını çıkaran İstanbullular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayram namazı için camiye, farklı ülkelerden yabancı uyruklu çok sayıda turistin geldiği de görüldü.

Yoğunluk nedeniyle çevre yollarda polislerce trafik akışı sağlanırken, güvenlik önlemleri de alındı. İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.