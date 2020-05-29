  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Büyük Çamlıca Camii'ndeki kuyruk havadan görüntülendi

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan camiler bugün tekrar ibadete açıldı. Cuma namazı için Büyük Çamlıca Camii'nde oluşan kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:44:00 - 2020-05-29 15:44:32

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camisi'ne adeta akın eden vatandaşlar girişte kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Cami girişinde oluşan kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı