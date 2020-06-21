Büyük Birlik Partisi Başkanlık Divanını gerçekleştirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı Olağan Toplantısı, Parti Genel Merkezinde, Genel Başkan Sayın Mustafa Destici başkanlığında, Başkanlık Divanı üyelerinin tamamının katılımı ile yapıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı Olağan Toplantısı, Parti Genel Merkezinde, Genel Başkan Sayın Mustafa Destici başkanlığında, toplandı.Başkanlık Divanı Olağan Toplantısında görüşülen konular şu şekilde açıklandı:

"Türkiye ve dünyada devam eden Covid-19 virüs salgını ile ilgili gelişmeler ve gelinen son durum değerlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonlarına Partimizin ve camiamızın tam desteği güçlü bir şekilde vurgulandı.Suriye ve Libya’da yaşanan gelişmeler ele alınırken, Devletin ve Hükümetin almış olduğu tüm kararların yanında olunduğu bir kez daha belirtildi. Türkiye’nin gündeminde olan Siyasi Partiler Yasası ve Seçim kanununda yapılması planlanan değişiklerle ilgili teklifler ve görüşmeler değerlendirildi. Daha önce divan üyeleri arasından oluşturulan “Ekonomik Kurul” tarafından hazırlanan "Dünya ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler" ile ilgili raporun sunumu gerçekleştirildi. Yine ülkemizin gündeminde olan Barolar ve diğer meslek kuruluşlarıyla ilgili kanun değişiklikleri ile ilgili hususlar değerlendirildi.Son Baharda yapılması planlanan Olağan Büyük Kurultay hazırlıkları gözden geçirildi. Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde olan diğer konular istişare edildi. Ayrıca 03 / 07 / 2020 Cumartesi günü Ankara’da MKYK ve il Başkanları toplantısı yapılması kararlaştırıldı".