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Dünya

'Büyük bir adım' diyerek duyurdular! İskandinav ülkesinden modernizasyon kararı

İsveç, yeni nesil yüzey gemileri ve Visbys korvetlerinin modernizasyonunu içeren iki adet programa ilişkin sözleşmeyi onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 20:19:00 -
'Büyük bir adım' diyerek duyurdular! İskandinav ülkesinden modernizasyon kararı

İsveçli havacılık ve savunma şirketi SAAB Grubu ve İsveç Savunma Malzeme İdaresi (FMV), İsveç Donanmasının yeni nesil su üstü gemileri ve korvetlerine ilişkin iki sözleşme imzaladı.

Anlaşmaların toplam değerinin yaklaşık 23 milyon dolar olduğu aktarılırken sözleşmelerin İsveç'in halihazırda kullandığı beş adet Visby sınıfı korvetinin yarı-ömür modernizasyonunu (MLU) ve yeni nesil Visby Generation 2 korvetinin ürün tanımlama aşamasını kapsadığı bildirildi.

Saab'ın Kockums İş Bölgesi Başkanı Lars Tossman, "Sözleşmeler, mevcut korvetlerin yükseltilmesi ve yeni nesil gemilerin inşasıyla İsveç'in su üstü muharebe kabiliyeti için ileriye yönelik atılmış büyük bir adım. Visby korvetleri 20 yıldır öncü ve yarı-ömür modernizasyonundan sonra gelecekteki görevler için iyi donanımlı bir halde olacaklar. Yıllar boyunca Visby sınıfının edindiği deneyim ve bilgi Visby Generation 2'nin gelişimini besleyecektir.” dedi.

Visby Generation 2, Visby sınıfı beşinci sürümün geliştirilmiş bir versiyonudur ve modern bir gemi karşıtı füze sistemi, torpido sistemi ve hava savunma füzesi sistemi ile donatılacaktır.

Kaynak: star.com.tr

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