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Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira harcama yapıldı

GfK'nın araştırmasına göre, Türkiye'de yılın ilk 6 ayında büyük beyaz eşya sektörü satışları ciro bazında 1,3 milyar avro (8,5 milyar lira), adet bazında 4,3 milyon oldu.

13 Ekim 2019 Pazar 11:27
Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira harcama yapıldı

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında büyük beyaz eşya sektörü satışları ciro bazında 1,3 milyar avro (8,5 milyar lira), adet bazında 4,3 milyona olarak hesaplandı.

AA muhabirinin araştırma şirketi GfK'nin verilerinden derlediği bilgilere göre, küresel ticaret açısından zor bir dönemden geçilmesine karşın büyük beyaz eşya pazarı, yılın ilk yarısında yüzde 2,7'lik büyüme gösterdi.

Dünyada büyük beyaz eşya pazarında bu yıl sonuna kadar toplam satışın 182 milyar avroya ulaşacağı öngörülürken bu büyümeye katkı sağlayacak ana trendlerin performans/kapasite, sadeleşme ve limitsiz alışveriş olacağı tahmin ediliyor.

Bölgeler açısından bakıldığında, ocak-haziran döneminde büyük beyaz eşya pazarında Brezilya'da yüzde 13, Hindistan'da yüzde 10 büyüme kaydedildi.

Bununla birlikte, Çin'de yüzde 6,2'lik daralma yaşanırken 2019 yılı sonuçları düşünüldüğünde, pazar performansının, dalgalanan Çin pazarı ve bu ülkenin ABD ile olan ticaret gerilimlerine bağlı olması bekleniyor.

Eşya türü açısından gelişmeler değerlendirildiğinde, çamaşır makinelerinde daha büyük yükleme kapasitesi, uzun ve daha geniş buzdolapları ve daha geniş fırın boşlukları ön plana çıktı. Özellikle, kapasitesi 9 kilogram ve üzerinde olan çamaşır makinelerinin satışı yüzde 24 arttı.

Türkiye pazarında durum

Türkiye'de yılın 6 ayında büyük beyaz eşya sektörü ciro bazında 1,3 milyar avroluk (8,5 milyar lira), adet bazında 4,3 milyonluk hacme ulaştı. Teknoloji pazarının ciro açısından yüzde 33'ünü büyük beyaz eşya sektörü oluşturdu.

Çamaşır makinelerinde kapasitesi 9 kilogram ve üzerindeki ürünlerden 573 bin adet satılırken söz konusu ürünün toplam ciro içindeki payı yüzde 66 oldu.

Buzdolabı ürün grubu, büyük beyaz eşya sektörünün ciro bazında yüzde 35'ini oluştururken buzdolaplarında hacimler gelişme trendi gösterdi. 500 litre ve üzeri buzdolapları ciroda pazarın yüzde 30'una ulaştı.

Derin dondurucu ürün grubu, sezonun etkisiyle büyük beyaz eşya sektöründe, 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 50, ciro bazında yüzde 38 artış kaydederek en büyük büyüme oranına sahip oldu. Dikey derin dondurucular ciroda pazarın yüzde 71'ini oluşturdu.

Tüketici hayatını kolaylaştırmak istiyor

GfK'nin tüketici tercihleri araştırmasına göre ise küresel ölçekte tüketicilerin yüzde 52'si, büyük beyaz eşya pazarından ürün seçerken "Her zaman hayatımı kolaylaştırmanın yollarını arıyorum" anlayışıyla hareket ediyor.

Ev işleri yapmak için harcanan süreyi azaltmak, tüketici tercihlerinde ön plana çıkarken bu yüzden çok işlevli ve akıllı cihazlara ilgi gösteriliyor.

Yeni trendler arasında, bulaşık makinelerinde gelişmiş kurutma işlemine, çamaşırlarda daha az kırışmaya, daha sağlıklı yemek pişirmeye imkan buhar destekli ürünler öne çıktı. Dünyada buhar destekli ürün satışları yılın ilk yarısında yüzde 41 büyüdü.

Akıllı ev eşyaları pazarı, Çin hariç tutulduğunda, ciro bazında yüzde 18 büyüme kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:27
  1. büyük beyaz eşya sektörü
  2. GfK araştırma
  3. Anadolu Ajansı

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