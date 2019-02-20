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Büyük Beşiktaş Yürüyüşü’nden yönetime manifesto

Beşiktaş Kulübü’nde muhalif kongre üyeleri “Büyük Beşiktaş Yürüyüşü” adı altında toplandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:39
Büyük Beşiktaş Yürüyüşü’nden yönetime manifesto

Beşiktaş Kulübü’nde muhalif kongre üyeleri “Büyük Beşiktaş Yürüyüşü” adı altında toplandı. Beşiktaş’ın değerlerini korumak için bir araya geldiklerini belirten ve manifestolarını okuyan grup; ayrıştıran değil, birleştiren bir yönetim istediklerini açıkladı.


Beşiktaş’ta muhalif kongre üyeleri, “Büyük Beşiktaş Yüryüşü” adı altından toplandı. Beşiktaş’ta bulunun bir otelde yapılan basın toplantısına, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Eski Başkanı Şeref Nasır, kongre üyeleri Ali Rıza Dizdar, Hasan Bozkurter, Nazmi Koca ve Batur Gültekin, Hakan Aksoy ve Zafer Çetintaş katıldı. Toplantıda amaçlarını belirten bir konuşma yapan Ali Rıza Dizdar, "Beşiktaş değerlerini korumak ve bunları yeni nesillere aktarmak için bir araya gelmiş Beşiktaşlılarız. Beşiktaş’ın çıkarlarını korumayı amaç edinen, Beşiktaş’ın geleceğini tehdit eden mali sorunların aşılması, giderek aşınan değerlerin korunması ve geliştirilmesi için güçlerini birleştiren gönüllüleriz. Divan kurulu üyeliği, kongre üyeliği ya da başka sıfatlarımızdan önce eşitler arası bir dayanışma ile hareket edenleriz. Kaygılıyız çünkü Beşiktaş’ın çıkarlarının korunmadığını, mali sorunlara kalıcı çözümler üretilmediğini, idari ve yönetim anlayışıyla Beşiktaş duruşundan uzaklaşıldığını düşünüyoruz" dedi.



“Ayrıştıran değil, birleştiren yönetim istiyoruz”


Birleştirici bir yönetim istediklerini dile getiren Dizdar, "Amacımız, ayrıştıran, sportif başarıya, paraya gereğinden fazla önem veren sisteme karşı dik duruş göstermek. Beşiktaş’ın geçmişten gelen teamülleri, geleneği ve saygı çerçevesinde oluşan değerler bütününü savunuyoruz. Beşiktaşlıları ayrılık ve gayrılıkları unutmaya ve birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Beşiktaş’ın geleceğini savunmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Çağrımıza kulak verin, gelin Büyük Beşiktaş Yürüyüşünü başlatalım" ifadelerini kullandı.



"Kimliğimize kim uyuyorsa onu destekleyeceğiz"


Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde bir adaylarının olmadığını söyleyen Dizdar, “Bizler Beşiktaş’ın ecnebilere satılmasını engellemek istiyoruz. Biz tabandan tavana çıkacağız ve kim bizim kimliğimize uyuyorsa onu başkanlık seçiminde destekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.


Toplantıda söz alan Şeref Nasır ise, “Mali açıdan baktığımızda dibe vurduk. Bunun içinden çıkacak bir yönetim gerekiyor. İş paralı başkanlardan çıkmış durumda. Akıl önde gelecek. Eğer kimse çıkmazsa ki bu imkansız, bizler elimizi taşın altına koyduk, bizler Beşiktaş’ın neferleriyiz” dedi.


İşte Büyük Beşiktaş Yürüyüşü’nün manifestosu:



“Kamuoyuna;


Beşiktaş’ın geleceği çok ciddi ve kaygı verici tehlike altında bulunmaktadır.



Beşiktaş’ın vazgeçilmez ilke ve değerleri, bu değerleri yüceltmesi gereken Beşiktaş Yönetim Kurulu ve İdari kadroları tarafından hızla aşındırılmakta, kuruluşundan bu yana olgunlaşarak “Beşiktaş Duruşu” diye tanımlanan prensipler, yok sayılmaktadır.


Beşiktaş’ın Divan Kurulu, kongreler ve diğer kurullarda bilinen bütün demokratik teamüllerin terini keyfi ve bütünüyle küçük bir azınlığın iki dudağı arasından çıkan kararlar ile gerçekleşen yönetim yapısı almıştır.


Öte yandan, son yıllarda kar topundan bir çığa dönüşen borç yükü her geçen gün ağırlaşarak, sürdürülebilirliği ortadan kalkmak üzeredir.


Bilanço oyunları ile kongrelerde ve kurullarda oldu bittiye getirilen bu mali tablonun yakın gelecekte Beşiktaş Kulübü’nün özgürlüğünü ve mülkiyetini tartışılır hale getirmesinden endişe duyuyoruz.


Biz aşağıda imzası olanlar;


“Beşiktaş Duruşu’nu” günlük ilişkilerimizden kulüp yönetimine, Beşiktaş demokrasisinin beşiği kurullarımızdan faaliyet gösterdiğimiz spor alanlarına kadar her yerde yeniden ihya etmek ve kalıcı kılmak istiyoruz.


Beşiktaş’ın mali yapısına; global tecrübe ve birikimlerinden yararlanarak, ortak akılla, uygulanabilir, üretici ve kalıcı çözümler üreterek, bunları hayata geçirecek adımları atmak istiyoruz.


Kongre üyelerine karşı şeffaf Beşiktaş’ın her duruşunu Süleyman Seba’nın titizliği ile kullanan, mali raporlarda olabildiğince açık ve anlaşılır bir yönetim oluşturulması için bir araya geldik.


İlk çağrımız 23 Şubat tarihinde yapılacak Divan Kurulumuz içindir.


Beşiktaş için kaygılanan, Beşiktaş için çareler üretmek isteyen tüm divan kurulu üyelerimizi yukarıdaki başlıkları konuşmaya, kerameti kendinden menkul, mahkemeye verilen, aidatları toplu yatırılan, aralarında farklı kulüplerin üyesi ve taraftarı bulundu iddia edilen 5268 üyenin üyeliklerini sorgulayarak, yapılacak kongrede “hazır kıtalara” karşı durmaya ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu’na sorumluluklarını hatırlatmaya davet ediyoruz.


Saygılarımızla”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:39
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