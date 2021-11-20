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Ekonomi Bütünsel bakış açısı
Ekonomi

Bütünsel bakış açısı

Eczacıbaşı Holding de sürdürülebilir kalkınma ilkelerini üretimden pazarlamaya, lojistiğe kadar bütünsel bir bakış açısıyla benimsiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:31:00 -
Bütünsel bakış açısı

Holding, çalışma ortamlarında plastik kullanımını geriye çekmek için elinden geleni yapıyor. 2006’da Global Compact’ı imzaladıklarını hatırlatan Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay Gümrah, “O günden itibaren karbon salımımızı düşürmek, su tüketimimizi azaltmak ve döngüsel ekonomiyi destekleyen inisiyatifleri hayata geçirmek için adımlar atıyoruz” şeklinde konuşuyor. Gümrah, “Suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümü, üretim süreçlerindeki değişiklikler ve daha verimli çalışan ekipmanlara yönelik yatırımlar sayesinde Eczacıbaşı olarak su ayak izimizi kayda değer oranda iyileştirmeyi başardık” diye konuşuyor.

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