Bütüncül doğal afet sigortası için çalışmalara başlandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Benli, sel olaylarının ardından bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına yönelik çalışmalara başlandığını bildirdi.

Kapasite sıkıntısı yok

Türkiye’de farklı branşlarda farklı doğal afetlere karşı sigorta şirketlerince teminat sunulduğunu aktaran Benli, şöyle konuştu: “Ülkemiz sigorta sektörü, mevcut doğal afet risklerini teminat altına alan tüm ürünlere sahiptir. Dolayısıyla teminat, reasürans, kapasite açısından herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ayrıca yaşanan son felâketler sonrasında DASK bünyesine dahil edilebilecek diğer doğal afet türlerinin neler olabileceği konusu gündemde. Bu anlamda kamu yararı gözetilerek başta sel olmak üzere diğer doğal afet türlerinin de ek teminat olmak üzere zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesine yönelik faaliyetler sürdürülüyor.”

Tutar artacak

Benli, ilaveten Karadeniz, Akdeniz ve Ege illerinde yaşanan afetlerde toplamda 213 milyon TL hasar tutarı belirlendiğini kaydetti. Benli, ekspertiz çalışmalarının halen devam etmesi ve henüz bildirilmeyen hasarlardan ötürü bu tutarın gelecek günlerde artacağını söyledi.