Bütün bu milleti alacak yer var mı?

Çocukluğundan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hep yakınında olan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çamlı, 15 Temmuz gecesi Erdoğan ile birlikte yaşadıklarını ve Erdoğan’ın liderlik özelliklerini Akit’e anlattı.

Çamlı, 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi anları şöyle aktardı: “15 Temmuz gecesi sabaha karşı Büyükşehir Belediyesini temizledikten sonra Cumhurbaşkanımızın yanına havalimanına geçtim. 05.30 sularında Cumhurbaşkanlığı korumalarından biri içeri gelerek, ufuktan iki helikopterin yaklaştığını, kimsenin beklenip beklenmediğini sordu. Cumhurbaşkanımızın danışmanları kimsenin beklenmediğini söyleyince tüm korumalar dışarıda tertibat aldılar. İki askeri helikopter yavaş yavaş Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Devlet Konukevi’ne yaklaştı. Yüz metre kalana kadar geldiler sonra açık olan kapılarındaki ağır makineli tüfekleri doğrultacak vaziyette yan döndüler. Korumalardan biri oradaki bir uçak merdivenine çıkarak tüfeğini doğrultup eliyle yaklaşmamasını, geri gitmesini işaret etti. Helikopterler bir süre kararsız şekilde havada asılı beklediler. Sonra bütün tüfeklerin üzerlerine doğrultulmasından çekinmiş olacaklar, oradan ayrıldılar. Helikopterler gittikten sonra endişelenerek Sayın Cumhurbaşkanımıza, ‘Efendim sizi aşağıda bir yere alsak…’ diyecek oldum. Cumhurbaşkanımız ayağa kalktı, camın kenarına yürüdü ve dışarıda kendisini desteklemek üzere gelmiş on binlerce vatandaşımızı göstererek, ‘Bütün milleti alacak kadar yer var mı Ahmet?’ dedi. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız en ufak bir endişe belirtisi bile göstermedi. Hepimiz ona bakarak cesaret aldık. O kadar soğukkanlı davranıyordu ki, o sıcakta, klimaların çalışmadığı ortamda kravatını bile gevşetmedi.”

“Milli Görüş’ün hedefi AK Parti ile yerine getirildi”

Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Görüş içinde yetiştiğini ve kendisini vatan millet hizmetine adadığını belirterek, “Milli Görüş, Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu AK Parti’de mündemiçtir” ifadelerini kullandı. Çamlı, “Ben bu hareket içinde hem Erbakan hocamıza, hem Cumhurbaşkanımıza yakın olma şansı buldum. Rahmetli Erbakan hocamız, müthiş bir vatan sevgisi, millet sevgisi olan, ileri görüşlü, dirayetli bir insandı. Bütün hayatını vatanı, milleti için çalışarak geçirmiştir. İkinci milli mücadele esas olarak Erbakan hocayla başlamıştır. Erbakan hoca bu mücadeleyi kurmuş, tabelasını asmıştır. Küresel hırsızlar ve içerideki işbirlikçileri her fırsatta bu hareketi engellemeye çalışmıştır” görüşünü dile getirdi.

“Bizim hareketimiz dünyanın en büyük inkılâp hareketi”

“Bizim hareketimiz dünyanın en büyük inkılâp hareketidir” diyen Çamlı şöyle devam etti: “Dünya yüz elli yıldır tek taraflı bir küresel hırsızlığa mahkûm edilmiş ve sömürülüyor. Osmanlı Devleti çökertildikten sonra oluşan bu düzende tüm dünya sömürülüyor. Osmanlı bir denge unsuruydu. Hak-batıl dengesinin bir tarafıydı. Osmanlı; düşmanlarımız ve içerideki işbirlikçilerince çökertildikten sonra biz de sömürüldük. Milli Mücadeleyi kazanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Bir çıkış ararken işbirlikçi bir CHP ile karşılaştık. CHP Siyonizm güdümlü emperyalizmin içerideki gardiyanı oldu. Bu küresel hırsızlığın, tek kutuplu dünyanın talimatları dışına çıkmaya çalışan merhum Adnan Menderes darbe neticesinde idam edildi. Merhum Erbakan yine darbeyle siyasi şehit edildi. Rahmetli Özal da Çankaya’da şehit edildi. Bu milli mücadelenin son temsilcisi Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle, bu soyguncu emperyalistlerin dünyanın neresinde olursa olsun bir hamle yaparken, bir plan uygularken muhakkak hesaba katması gereken bir irtifaya yükseldik.”

Erdoğan Beyoğlu’nda hayat kadınlarından oy isteyince…

“Sayın Cumhurbaşkanımız Beyoğlu Belediye Başkan adayı olduğunda yaşadığımız bir olayı unutamam” diyen Çamlı o olayı şöyle anlattı: “Beyoğlu’nda bir eğlence mekanına girdik. ‘Ben Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi Beyoğlu Belediye Başkan adayıyım’ deyince orada oturan kadınlar, ‘bu hocaların burada ne işi var’ gibisinden güldüler. Reisimiz konuşmasını yaptı. Oradaki kadınlardan bir tanesi Erdoğan’a; ‘Başkan, başkan, sen arkadaşlarımın güldüğüne bakma. Benim 12-13 yaşında bir kızım var. Kızımın benim düştüğüm duruma düşmemesi için ben oyumu sana vereceğim. Bu gülen arkadaşlarıma da sana oy verdireceğim’ dedi. Orada çok duygusal bir an yaşandı. Bizim hareketimiz böyle gelen bir harekettir.”