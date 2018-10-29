Bütün Arap ülkeleri Batı'dan vazifeli diyen Suudi Arabistanlı Prof: 1967'den beri o sorunun cevabını arıyorum!

Suudi Arabistanlı Akademisyen Prof. Dr. Jamel Akbar, Arap ülkelerinin tamamının batı tarafından vazifelendirilmiş ülkeler olduğunu belirterek yıkılacaklarını dile getirdi.

Arap ülkelerinin birbirlerine komplo kurmalarını “Aptallık! Bütün bu ülkeler vazifeli, vazifelendirilmiş dedim... Kendi adlarına değil, Batı adına çalışıyorlar. Halklarının hayrını değil kendilerinin koltukta kalmasını önemsiyorlar. Hedef, halkların mutluluğu değil ki!” sözleriyle değerlendiren Prof. Dr. Akbar, Timeturk'ten Fahrettin Dede’ye konuştu.

“1967’den beri o sorunun cevabının peşindeyim!”

“Benim çocukluğumdan beri peşinde olduğum bir soru var: “Neden müslümanlar geri kaldı?” Bu soruyu 1967 (Arap ülkelerinin İsrail’e karşı büyük bir yenilgi aldığı Nekse) yılından beri soruyorum. 1967 yılında 16 yaşımdaydım. Babam Silahlı Kuvvetler’de subaydı. Ve çok üzüldüm. O günden beri “İsrail gibi küçük bir devlet, nasıl bu kadar ülkeyi yenebildi?” sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. Fakirlik, cehalet, geri kalmışlık; bunun sebepleri” diyen Prof.Dr. Jamel Akbar’ın, Dede ile röportajından satırbaşları şu şekilde:

Cevabını bulabildiniz mi sorunuzun?

3 ana başlık halinde cevaplıyorum, şimdilerde bu soruyu. İnsanın Rabbiyle ilişkisi; nasıl namaz kılıyor, nasıl oruç tutuyor. İnsanın insan ile ilişkisi; insanlara davranışı, yalanı, çalıp çırpması. Ve insanın devlet ile ilişkisi; devletin kaynakları ve insanın hukuku... Alimler ilk iki soruya odaklanıp üçüncüsünü bırakıyorlar genelde. Otoriteye yakın alimler de vatandaşların hukukunu alıp devlete veriyorlar. Bu yüzden de devletin yetkileri alabildiğine geniş Arap ülkelerinde. Bu yüzden de bütün devletler; ki bu devletlerin tamamı bana göre görevlendirilmiş ülkelerdir...

Arap ülkelerinin tamamı vazifelendirilmiş devletlerdir!

Görevlendiren kimdir bu devletleri?

Tek kelimeyle; Batı. Arap ülkelerinde Batı’yı razı etmeyen hiç bir hükümet kalıcı olamıyor. Onlar için basit bir konu. Bu yüzden bu konuyla ilgileniyorum. Ve göreceksiniz bütün bu devletler yıkılacak.

Ne zaman yıkılacaklar?

Şu tarihte yıkılacaklar diyemem size. Ama yıkılacaklar. Bilinçlenme savaşı yürütüyoruz. İnsanlar bilinçlendiği zaman Allah (cc) bu halkları ayağa kaldıracak. Müslüman halkların ayağa kalkması sadece müslümanların faydasına değil, aynı zamanda bütün yer kürenin faydasına olan bir şeydir. Bu kapitalist sistemi kaldırıp yerine sosyalizmi, komünizmi istediğiniz sistemi getirin, yeryüzündeki kirlenmişlikleri bitiremeyeceksiniz. Tıpkı şimdiki gibi artarak devam edecek. İslam’ı bir hukuk olarak yaşamadığınız müddetçe çareyi bulamayacaksınız. Tabii, İslam hukukundan bahsetmişken, Müslümansın ya da müslüman değilsin, içki içersin ya da zina edersin, bunlar başka mevzular. Ana felsefeden bahsediyorum. Dünya o kadar kötü bir halde ki bugün; İsveç ya da İsviçre gibi yaşamak için 5 tane dünyaya ihtiyaç duyuyoruz şu anda. İşte bu yüzden İslam, insanı özgürleştiriyor. İslam, insanı özgürleştirerek Allah’a kul ediyor, başka sistemler ise başkalarına kul köle ediyor. Kast sistemi var dünyada. Üst sınıf, başkalarının da hakkını tüketiyor.

Körfez’den Suriye ve Mısır’a kadar Arap dünyasına baktığımızda şu an bütün Arap ülkelerinin birbirine komplo kurduklarını görüyoruz. Bunun sebebi nedir?

Aptallık! Bütün bu ülkeler vazifeli, vazifelendirilmiş dedim... Kendi adlarına değil, Batı adına çalışıyorlar. Halklarının hayrını değil kendilerinin koltukta kalmasını önemsiyorlar. Hedef, halkların mutluluğu değil ki!

Bugün Körfez kimliğinin bütün Arap kimliğine galebe çaldığını görüyoruz. Körfez’deki bir kaç milyonluk ülkeler 100 milyonluk Mısır’a kültür, medeniyet, siyaset, tarih açısından üstün olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü?

Evvelâ bütün Körfez, kötü insanlardan oluşmuyor. Yüzde 1-2’lik trol kesimi var. Onlar yapıyor. Hayır üzerine olan ise susuyor. Arap Baharı başlayıp hızla yayıldığı zaman körfez rejimleri demokrasinin kendi ülkelerine de geleceği düşüncesiyle varını yoğunu buna karşı harcadı. Halklar susmaz. Yani Mısır’ı zabt altına alabileceklerine inanıyorlar. Bu imkânsız. Tarih akıyor. Dubai’de bir şey üretilmiyor bugün. Sadece makyaj! Fasitler için dünyaca ünlü bir şehir.

Bir de bütün Arap ülkelerinin yanında özellikle Körfez’de Türkiye düşmanlığı görüyoruz. Ne Tayyip Erdoğan’ı, ne de dedelerini seviyorlar. Sebebi nedir?

Bu sorunun tek bir cevabı yok. Sorunun bir tarafı okullardaki eğitime uzanıyor. Burada Arapları kötüleyenler orada da Türkleri kötületti. Benim ilkokuldan itibaren des aldığım tarih hocaları Suudi değillerdi ama onlar da Türkleri kötülediler. Geri kalmışlığın sebebinin Türklük olduğunu söylerlerdi. 400 yıl boyunca Arap ülkelerinin kaynaklarının İstanbul’a aktarıldığı öğretildi. Yani ırkçılıktan fayda yok. Arapçılık yaparsanız Türkleri kötülersiniz, Türkçülük yaparsanız Arapları kötülersiniz.