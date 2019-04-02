0553 313 94 23

Buteflika'dan 'istifa' açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini açıkladı.

02 Nisan 2019 Salı 00:22
Buteflika'dan 'istifa' açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini duyurdu.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Buteflika, görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifasını sunacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için önemli kararlar alınacağı belirtildi.

Buteflika, dün eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi başkanlığındaki yeni kabineyi açıklamıştı.

Buteflika'nın adaylıktan çekilerek seçimleri ertelemesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini, 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 00:22
  1. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas Hareketi'nden Erdoğan mesajı!
    1. Hamas Hareketi'nden Erdoğan mesajı!
    2. "Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6..
    3. Uyarılar yapılıyor: Sandığınızı..
    4. Siirt’te bir iş yeri yandı
    5. Basra'nın bağımsız idari bölgeye..
    6. DÜZELTME - ''Almanya BM Güvenlik..
    7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Derdimiz..
    8. "Aşırı sağ, bir gün Fransa'da iktidara..
    9. Kadıköy’de ortaklar arasında silahlı..
    10. Buteflika'dan 'istifa' açıklaması
    11. İstanbul'da seçim bilançosu belli..
    12. İş dünyasının gözü reformlarda
    13. Ömer Çelik: Bir uyumsuzluk var
    14. Guatemalalı mülteci çocuk bakteri..
    15. Emniyet yetkilisini öldürmüşlerdi!..
    16. Saldırıya uğrayan SP'li Akmeşe konuştu!
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2019
    18. Mısır'da 3 sanığın idam kararı onaylandı
    19. SP’den başkan seçilen adaya saldırı: 3..
    20. Büyük skandal ortaya çıktı! Oy..
    21. Hamas’tan Bolsonaro’nun Ağlama..
    22. Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem..
    23. İstanbul Valiliği'nden gözaltı..
    24. Vatandaşlar uyarılıyor! Sandıklarınızı..
    25. Bir ilçe alarmda! Kafesinden kaçtı
    26. Çanakkale’de silahlı saldırı: 1 ölü
    27. Simav Belediyesi Avukat Adil Biçer’e..
    28. Yok böyle bir seçim! 1 oy farkla kazandı
    29. Afrika Birliği'nden Libya'ya uzlaşı..
    30. Abdüllatif Şener'den yerel seçim..
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
    Binali Yıldırım: Farkın 10 katı iptal oy var
    Binali Yıldırım: Farkın 10 katı iptal oy var