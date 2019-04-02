Buteflika'dan 'istifa' açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini duyurdu.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Buteflika, görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifasını sunacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için önemli kararlar alınacağı belirtildi.

Buteflika, dün eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi başkanlığındaki yeni kabineyi açıklamıştı.

Buteflika'nın adaylıktan çekilerek seçimleri ertelemesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini, 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.