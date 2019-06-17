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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.Buna göre, bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. 2018 yılı Mayıs ayında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verilen bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 4,1 milyar TL faiz dışı açık verdi. 2019 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 71,6 milyar TL oldu.


Bütçe giderleri ise yüzde 24,2 oranında artarak 83,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı Mayıs ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında azalarak 59,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 23,5 oranında artarak 75,7 milyar TL oldu.


Ocak-Mayıs dönemi


2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 20,5 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 66,5 milyar TL açık verdi. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde 11 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken söz konusu dönemde 20,1 milyar TL faiz dışı açık verildi. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 347,5 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 28,4 oranında artarak 414 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 262,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 26,3 oranında artarak 367,6 milyar TL oldu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:56
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