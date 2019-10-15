Bütçe maratonu başlıyor

17 Ekim’e kadar TBMM Başkanlığı’na gönderilecek bütçe tasarısı daha sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Kamu kurumlarının hesaplarının komisyon görüşmelerinin kasımda tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’na gönderilecek olan bütçe, milletvekillerince oylanacak. Yeni bütçe Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.

Bütçe gelirleri 1 trilyon liraya dayandı

Geçtiğimiz hafta yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’ın (2020-2022) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’na göre bütçe giderleri 2020 yılında 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira, 2021’de 1 trilyon 196 milyar 925 milyon lira, 2022’de 1 trilyon 295 milyar 427 milyon lira olacak. Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 956 milyar 588 milyon lira, 2021’de 1 trilyon 39 milyar 321 milyon lira, 2022’de de 1 trilyon 135 milyar 278 milyon lira düzeyinde gerçekleşecek.

Orta Vadeli Mali Plan’da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payını 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Bütçe ödenek teklif tavanında Hazine ve Maliye Bakanlığını 125,8 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Sağlık Bakanlığına 58,8 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 53,9 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 39 milyar lira ödenek ayrıldı.

KİT’lerde en yüksek ödenek TCDD’ye

KİT’ler arasında en yüksek ödenek teklifi 2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlıklarında gelecek sene için yaklaşık 8,5 milyar lira ile TCDD’ye verildi. TCDD’yi 5 milyar lira ile BOTAŞ, 4 milyar lira ile TEİAŞ takip etti - KİT’ler arasında en düşük ödenek ise 4 milyon lira olarak TÜDEMSAŞ’a ayrıldı - Teşebbüsler gelecek yıl 24,3 milyar lira, 2021’de 26,3 milyar lira, 2022’de de 28,3 milyar lira yatırım yapacak.

Üniversitelere 36 milyar lira ödenek

Plandan, ülkedeki 128 üniversite için 36 milyar 63 milyon 886 bin lira ödenek ayrıldı. En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu 1 milyar 148,7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesi oldu. Hacettepe’nin ardından en fazla ödenek ayrılan üniversiteler, 1 milyar 147,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesi, 1 milyar 46,5 milyon lirayla İstanbul Üniversitesi, 961,5 milyon lirayla Ege ve 888,1 milyon lirayla Gazi Üniversitesi oldu.

İletişim Başkanlığı’na 368 milyon, Avrupa Birliği 656 milyon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na 489 milyon, Yargıtay’a 505 milyon, Danıştay’a 210 milyon ve Sayıştay için ise 412 milyon lira ödenek öngörülüyor.