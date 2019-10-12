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Bütçe açığı düşürülecek! Mali disiplinde kararlılık

Orta Vadeli Mali Plan’ın (OVMP) (2020-2022) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:36
Bütçe açığı düşürülecek! Mali disiplinde kararlılık

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’ın (OVMP) (2020-2022) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Orta Vadeli Mali Plan, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile uyumlu olmak üzere 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleri, hedef, açık ve borçlanma durumuyla kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde hazırlandı.

Bu dönemde maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılması sağlanacak, belirlenen alanlarda tasarrufu içeren yapısal değişiklikler hayata geçirilecek.

Plandaki tahminlere göre, bütçe giderleri 2020 yılında 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira, 2021’de 1 trilyon 196 milyar 925 milyon lira, 2022’de 1 trilyon 295 milyar 427 milyon lira olacak. Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 956 milyar 588 milyon lira, 2021’de 1 trilyon 39 milyar 321 milyon lira, 2022’de de 1 trilyon 135 milyar 278 milyon lira düzeyinde gerçekleşecek. Planda, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 138 milyar 873 milyon lira olması öngörülüyor. Söz konusu bütçe açığının 2021’de 157 milyar 603 milyon lira, 2022’de 160 milyar 149 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranının 2020 ve 2021 için yüzde 2,9 olması planlanırken, 2022’de de yüzde 2,6’ya gerilemesi öngörülüyor.

OVMP’de (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi. Buna göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payını 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Bütçe ödenek teklif tavanında Hazine ve Maliye Bakanlığını 125,8 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 125,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Sağlık Bakanlığına 58,8 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 53,9 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 39 milyar lira ödenek ayrıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:36
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
  3. Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)
  4. Cumhurbaşkanı Kararı
  5. Resmi Gazete
  6. Orta Vadeli Mali Plan
  7. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  8. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
  9. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  10. Milli Savunma Bakanlığı
  11. Emniyet Genel Müdürlüğü
  12. Milli Eğitim Bakanlığı
  13. Sağlık Bakanlığı

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