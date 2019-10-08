Business Dijitalleşme Tırı Gaziantep’te KOBİ’lerle buluştu

Vodafone’un, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle de buluşturmak amacıyla oluşturduğu Vodafone Dijitalleşme Tırı Gaziantep’e işletmelerle buluştu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın üçüncü durağı olan Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen törende, Gaziantep’e son 5 yılda 61 milyon liralık teknik altyapı yatırımı yaptıklarını söyledi. Kentte 500’ün üzerinde KOBİ müşterilerinin olduğunu ifade eden Şahin, müşterileriyle yaptıkları araştırmada Gaziantep’in dijitalleşme skorunu 71 olarak hesapladıklarını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bakanlık yaptığı dönemden bu yana Vodafone ile çok güzel sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirtti.

Business Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, dijital skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görüp, ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabilecek.