Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi açıldı

Pendik Belediyesi tarafından yaptırılan Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin açılışı geçekleştirildi. Açılışa olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı. “İnşallah buraya antrenman yapmaya da geliriz” diyen Sürmeneli, açılışta yaptığı konuşmada, “Adımın böyle spor salona verilmesi de ayrı bir gurur” ifadelerini kullandı.

Pendik’te Yayalar Mahallesi'nde inşa edilen, Pendik Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin açılışı resmi törenle gerçekleşti. Açılışa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sürmeneli’nin antrenörü Cahit Süme, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Eda Lermi Zorer ve birçok vatandaş katıldı. Açılışta Pendik Müftüsü Musa Bilgiç’in duaları sonrası kurdele kesim merasimi yapıldı.

“İnşallah antrenman yapmaya da salona geliriz” diyen Busenaz Sürmeneli, “Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Tokya’ya gidip altın madalyayı kazanıp geldik. Çok güzel duygular yaşadık, ağladık ama Türkiye’ye gelince insanların bana bakış açışı değişti. Bana gururla bakan gözler arttı. O yüzden de çok mutluyum. Herkes boksa, spora yönlenmeye çalışıyor. Çok gurur verici bir şey. Ama adımın böyle bir spor salonuna verilmesi, ölümsüzleştirilmesi de ayrı bir gurur. Düşünsenize bir çocuk evden çıkarken diyor ki; ‘Ben, Busenaz Salonu’na gidiyorum’. Her gün insanların kulaklarında bir kez bile olsa ismim geçecek” dedi.