Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu oldu
Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. 'O madalya Türkiye'ye gelecek' diyen Busenaz sözünü tuttu.
Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks 69 kiloda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. 'O madalya Türkiye'ye gelecek' diyen Busenaz sözünü tuttu.
Busenaz Sürmeneli, Hong Gu karşısında ilk raundu 4-1 geride kapattı. Milli sporcumuz ikinci raundu ise 5-0 kazandı.