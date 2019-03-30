Burundi'den BBC ve Amerika'nın Sesi'ne şok!

Burundi, BBC ve Amerika'nın Sesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararı aldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Burundi yönetimi BBC'nin yayınlarını tamamen yasaklama, Amerika'nın Sesi'nin yayınlarını ise süresiz durdurma kararı aldı.

Burundi'nin devlet medyası, BBC'yi hatalı ve ülkenin itibarını zedeleyici yayınlar yapmakla suçlamıştı. Amerika'nın Sesi de yönetime muhalefet eden bir gazeteciyi çalıştırmakla suçlanmıştı. Yayın kuruluşları aynı zamanda basın kanunlarını çiğnemekle de suçlandı.

BBC ve Amerika'nın Sesi ise kararını kınarken, bunun basın özgürlüğüne karşı bir hareket olduğunu ifade etti.

Kaynak: Mepa News