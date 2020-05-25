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Burundi'de iktidar partisinin adayı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı

Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin adayı General Ndayishimiye, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 68,72'sini aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:53:18 -
Burundi'de iktidar partisinin adayı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı

DAKAR (AA) - Doğu Afrika ülkesi Burundi'de 20 Mayıs'ta genel ve yerel seçimlerle birlikte düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidarın adayı Evarise Ndayishimiye oldu.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonundan (CENI) yapılan açıklamada, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (ZNDD-FDD) adayı General Ndayishimiye, oyların yüzde 68,72'sini aldı.

Ana muhalefet partisi Yeni Ulusal Özgürlük Konseyi'nin (CNL) lideri Agathon Rwasa ise yüzde 24,19'da kaldı.

Diğer yandan genel seçimlerde de ZNDD-FDD oyların yüzde 68,02'sini alarak parlamentoda 72 sandalye elde etti.

Oyların yüzde 22,43'ünü alan CNL, 27 milletvekiliyle parlamentoya girerken, yüzde 2,44 oranında oy alarak yüzde 2'lik seçim barajını geçen diğer muhalefet partisi Ulusal İlerleme Birliği (UPRONA) ise 1 sandalye kazandı.

CENI'ye göre, üçlü seçimde katılım oranı yüzde 87,71'e ulaştı.

İlk sonuçlara göre ikinci olan Rwasa, CENI'nin açıkladığı sonuçları "hayali" olarak niteledi, hükümeti seçimlere hile karıştırmak ve sonuçları manipüle etmekle suçladı.

Resmi sonuçlar, 4 Haziran'da açıklanacak.

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