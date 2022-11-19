Burun tıkanıklığına son! Bu formülle rahat nefes alacaksınız

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda geçirilen vakit artıyor. Hal böyle olunca hastalıklar da artış gösteriyor. Uzmanlar geride kalan iki yılda maske kullanımının yaygın olması sebebiyle mevsimsel hastalıkların daha az gözlendiğini ancak normalleşmeyle birlikte hasta sayılarının artacağını ifade ediyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar son dönemde sık sık hastalanıyor.

Soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunlarında ağrılar ve öksürüğün yanı sıra burun tıkanıklığı can sıkıcı olabiliyor. Hekimler, burun spreyleri ya da nazal yıkama ürünleriyle kişilerin nefes almasında yaşadığı sıkıntıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Bu noktada evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle de burun tıkanıklığınızdan kurtulmanız mümkün.

Uzmanlar özellikle günde 5-9 kez burnun ılık suyla temizlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu yöntemle burun mukozası nemlendirilir ve burun normal fonksiyonlarını yerine getirmeye başlar. Çocuklarda bu yöntemi uygulamak bir hayli güç olabilir.

Sıcak bir duş burun mukozalarını gevşetip tıkanıklığa iyi gelecektir. Bu yöntem çocuklarda da bir hayli işe yarıyor.

Duş ve burun temizliğine rağmen belli bir süre sonra burun tıkanıklığı başladıysa bu kez sıcak suyla kompresi uygulayabilirsiniz. Bunun için yarım saatte aralıklarla bir bezi sıcak suyla yıkayın. Bu bez ile 5 dakika kadar burun çevrenize kompres uygulayın.

Okaliptusu bir miktar sıcak suya atın. Ardından başınızı havluyla örtüp buharı soluyun bu yöntem sayesinde rahat bir nefes alabilirsiniz. Evinizde okaliptus yoksa bu işlemi zencefille de uygulayabilirsiniz.

Uzmanlar soğuk algınlığı şikayetlerinde bol sıvı tüketilmesini öneriyor. Bu sebeple bol bol su içmeniz gerekiyor. Ayrıca ıhlamur, nane-limon, kekik, papatya çayları da tüketebilirsiniz. Çayınıza ekleyeceğiniz limon ve bal hem bağışıklığınızı güçlendirecek hem de daha rahat nefes almanıza yardımcı olacaktır.