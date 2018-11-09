Burun kanamasının sebebi...
Sadece yaz aylarında güneş sebebiyle değil, kış aylarında da durup dururken burnunuz kanayabilir. Hele çocuklarda ve yaşlılarda bu oldukça sık görülür.09 Kasım 2018 Cuma 18:50
Burun kanaması herkesin aklına ilk olarak kötü hastalıkları getiren önemli bir sağlık sorunu… Hele ki çocukların burnunda kan görmek birçok anne baba için tam bir kâbus! Oysa, gördüğümüzde panik yaptığımız birçok burun kanaması masum sebeplerden kaynaklanıyor.
Burun kanamasının çok azı, tümör ya da yüksek tansiyon gibi ciddi sorunların habercisi olabiliyor.
Kanamaların yüzde 90'ı herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçer.
Önemli olan bu ayrımı doğru yapabilmek.
Ne tip kanamaların masum, ne tip kanamalarınsa tehlikeli olabileceği hakkında size birkaç bilgi aktaralım bugün.
ÖN TARAF KANAMALARI MASUM, ARKA TARAF KANAMALARI TEHLİKELİ
Her yıl toplumun yaklaşık yüzde 5-10'unda aktif burun kanaması yaşanıyor.
Bu kanamaların yüzde 90'ı kendiliğinden geçiyor. Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış ortamla teması yoğun olan bir bölge olduğu için kanar.
Burun kanamaları burnun ön ya da arka tarafından kaynaklanabiliyor. Ön taraftan olan kanamalar genellikle daha hafif ve üst solunum yolları enfeksiyonu, saman nezlesi gibi sebeplerle meydana geliyor.
Tümör ya da yüksek tansiyon gibi nedenlerle meydana gelen kanamalar ise genellikle burnun arka tarafından kaynaklanıyor ve yetişkinlerde sık yaşanıyor.
BAŞI ASLA ARKAYA KALDIRMAYIN
Burnu kanayan kişinin önce burnundan pıhtıları uzaklaştırmak, oturtup başını öne eğmek, burun kanadından sıkıştırarak yaklaşık 5-10 dakika baskı uygulaması gerekiyor.
Bu sırada burun üzerine buz uygulamak da burun kanamasını kontrol altına almada yardımcı oluyor.
Ön taraftan olan kanamaların büyük bir bölümü kontrol altına alınabilir.
Başınızı arkaya doğru kaldırmak, öğürmek çok yanlış! Bu durum boğaza doğru akan kanla boğulma riskini artırıyor.
ACİL DURUMLAR
Yoğun burun kanaması
Kanama nefes almayı engellemeye başlaması
Tekrarlayan burun kanaması
Bilinen kan hastalığı
Bilinen kalp damar hastalığı olan yaşlı birey
Kan sulandırıcı ilaç kullanılması
Travmaya bağlı burun kanaması
Tek taraflı sık tekrarlayan burun kanaması
8 sebep
1- Burun karıştırma
Özellikle çocuklarda yaşanan bu durum burun kanamasına neden olan sebeplerin başında geliyor. Ayrıca burna yabancı cisim sokma da çocukluk çağında sık karşılaşılan kanama sebepleri arasında yer alıyor.
2- Travma
Burun ameliyatları, çarpmalar, yüzme veya dalma sırasında oluşan basınç ve uzun süreli sprey kullanımı da burun kanamasına sebep olabiliyor.
3- Burun içi eğrilikler
Burun içindeki eğrilikler normal hava akımını bozdukları için kuruluk ve kabuklanmaya, arkasından da burun kanamalarına yol açabiliyor. Ameliyatla bu problemin çözülmesi kanamaların da sona ermesini sağlar.
4- Isıtma sistemleri
Özellikle kış aylarında ısıtma sistemlerinin yaptığı kuruluk ve üst solunum yolları enfeksiyonlarının sıklığı yüzünden yaz-kış çocuk ve erişkin yaş grubunda burun kanaması daha sık görülüyor.
5- Tümörler
Burun içerisi, sinüsler ve geniz kaynaklı tümörlerde burun kanaması yapabilir. Ancak bu burun kanamaları genellikle tek taraflı sürekli ya da tekrarlayıcıdır.
6- Hamilelik
Hamilelik döneminde kan hacmi artışı sebebiyle burun kanamalarına sık rastlanıyor.
7- Kalp ve damar hastalıkları
Hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi kalp damar hastalıkları da erişkinlerde burun kanamalarının önemli sebeplerinden biridir.
8- Kan hastalığı
Hastanın doğuştan ya da sonradan gelişen pıhtılaşma bozukluğu ile giden bir kan hastalığı söz konusu ise burun kanaması en sık ortaya çıkan belirtilerden biridir.
BASİT KANAMALARI ÖNLEME
Burun karıştırma alışkanlığı olan çocukların tırnaklarını sık sık kesmek
Çok ihtiyaç yok ise aspirin ve benzeri ağrı kesicileri almamak
Zorlu sümkürmeden kaçınmak
Kuru ve soğuk kış aylarında ortamın nemlendirilmesi, gerekirse burun içi nemlendiricilerin kullanılması
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