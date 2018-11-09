Burun kanamasının sebebi...

Burun kanaması herkesin aklına ilk olarak kötü hastalıkları getiren önemli bir sağlık sorunu… Hele ki çocukların burnunda kan görmek birçok anne baba için tam bir kâbus! Oysa, gördüğümüzde panik yaptığımız birçok burun kanaması masum sebeplerden kaynaklanıyor.

Burun kanamasının çok azı, tümör ya da yüksek tansiyon gibi ciddi sorunların habercisi olabiliyor.

Kanamaların yüzde 90'ı herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçer.

Önemli olan bu ayrımı doğru yapabilmek.

Ne tip kanamaların masum, ne tip kanamalarınsa tehlikeli olabileceği hakkında size birkaç bilgi aktaralım bugün.

ÖN TARAF KANAMALARI MASUM, ARKA TARAF KANAMALARI TEHLİKELİ

Her yıl toplumun yaklaşık yüzde 5-10'unda aktif burun kanaması yaşanıyor.

Bu kanamaların yüzde 90'ı kendiliğinden geçiyor. Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış ortamla teması yoğun olan bir bölge olduğu için kanar.

Burun kanamaları burnun ön ya da arka tarafından kaynaklanabiliyor. Ön taraftan olan kanamalar genellikle daha hafif ve üst solunum yolları enfeksiyonu, saman nezlesi gibi sebeplerle meydana geliyor.

Tümör ya da yüksek tansiyon gibi nedenlerle meydana gelen kanamalar ise genellikle burnun arka tarafından kaynaklanıyor ve yetişkinlerde sık yaşanıyor.

BAŞI ASLA ARKAYA KALDIRMAYIN

Burnu kanayan kişinin önce burnundan pıhtıları uzaklaştırmak, oturtup başını öne eğmek, burun kanadından sıkıştırarak yaklaşık 5-10 dakika baskı uygulaması gerekiyor.

Bu sırada burun üzerine buz uygulamak da burun kanamasını kontrol altına almada yardımcı oluyor.

Ön taraftan olan kanamaların büyük bir bölümü kontrol altına alınabilir.

Başınızı arkaya doğru kaldırmak, öğürmek çok yanlış! Bu durum boğaza doğru akan kanla boğulma riskini artırıyor.

ACİL DURUMLAR

Yoğun burun kanaması

Kanama nefes almayı engellemeye başlaması

Tekrarlayan burun kanaması

Bilinen kan hastalığı

Bilinen kalp damar hastalığı olan yaşlı birey

Kan sulandırıcı ilaç kullanılması

Travmaya bağlı burun kanaması

Tek taraflı sık tekrarlayan burun kanaması

8 sebep

1- Burun karıştırma

Özellikle çocuklarda yaşanan bu durum burun kanamasına neden olan sebeplerin başında geliyor. Ayrıca burna yabancı cisim sokma da çocukluk çağında sık karşılaşılan kanama sebepleri arasında yer alıyor.

2- Travma

Burun ameliyatları, çarpmalar, yüzme veya dalma sırasında oluşan basınç ve uzun süreli sprey kullanımı da burun kanamasına sebep olabiliyor.

3- Burun içi eğrilikler

Burun içindeki eğrilikler normal hava akımını bozdukları için kuruluk ve kabuklanmaya, arkasından da burun kanamalarına yol açabiliyor. Ameliyatla bu problemin çözülmesi kanamaların da sona ermesini sağlar.

4- Isıtma sistemleri

Özellikle kış aylarında ısıtma sistemlerinin yaptığı kuruluk ve üst solunum yolları enfeksiyonlarının sıklığı yüzünden yaz-kış çocuk ve erişkin yaş grubunda burun kanaması daha sık görülüyor.

5- Tümörler

Burun içerisi, sinüsler ve geniz kaynaklı tümörlerde burun kanaması yapabilir. Ancak bu burun kanamaları genellikle tek taraflı sürekli ya da tekrarlayıcıdır.

6- Hamilelik

Hamilelik döneminde kan hacmi artışı sebebiyle burun kanamalarına sık rastlanıyor.

7- Kalp ve damar hastalıkları

Hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi kalp damar hastalıkları da erişkinlerde burun kanamalarının önemli sebeplerinden biridir.

8- Kan hastalığı

Hastanın doğuştan ya da sonradan gelişen pıhtılaşma bozukluğu ile giden bir kan hastalığı söz konusu ise burun kanaması en sık ortaya çıkan belirtilerden biridir.

BASİT KANAMALARI ÖNLEME

Burun karıştırma alışkanlığı olan çocukların tırnaklarını sık sık kesmek

Çok ihtiyaç yok ise aspirin ve benzeri ağrı kesicileri almamak

Zorlu sümkürmeden kaçınmak

Kuru ve soğuk kış aylarında ortamın nemlendirilmesi, gerekirse burun içi nemlendiricilerin kullanılması