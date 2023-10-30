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Spor Buruk'tan sürpriz Icardi kararı
Spor

Buruk'tan sürpriz Icardi kararı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 11:21:00 -
Buruk'tan sürpriz Icardi kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi hakkında sürpriz bir karar verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi hakkında kararını verdi.

Beşiktaş derbisinde Rachid Ghezzal ile girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro Icardi, sonrasında ise antrenmanlara katılmadı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ağrılarına rağmen Bayern Münih ve Rizespor maçlarına iğneyle çıkan Icardi'yi milli maç arasında dinlendirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, bu süreci öne çekti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da Arjantinli yıldız riske edilmeyecek.

Buruk, golcüsünü Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Bayern Münih maçında tam olarak hazır halde kullanmak istiyor.
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Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi'nin yokluğunda Kasımpaşa maçı için 3 forvet adayı var. Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu hafta boyunca formayı kapmak için yarışacak.

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