THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Buruk resmen imzayı attı!

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Buruk getirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:13
Buruk resmen imzayı attı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine getirelen Okan Buruk ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Okan Buruk ile anlaşmış olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Okan Buruk'a güvendiklerini kaydeden Yardımcı, "İlk maçımız Fenerbahçe'yle olacak. Büyük bir maç. Bunu fırsata çevirebiliriz. Tüm Türkiye'deki Rizelilere sesleniyorum. Bizi desteklesinler. Yeni havamızı ve ruhumuzu yaşayalım." dedi. 

Okan Buruk ise kendisine layık görülen bu görevden dolayı Çaykur Rizespor camiasına teşekkür ederek, "Sosyal medya üzerinden Rizeliler destek verdiler. Ben de onlarla birlikte olmak istedim. Takımı hak ettiği yere taşıyacağız. Ligde bitime 28 hafta var. Sabırla ve güvenle takımı güzel yerlere taşıyacağız. Taraftarların her zaman takıma destek olmalarını istiyorum. İnşallah güzel şeyler yaşayacağız. Çalışıp, en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:13
  1. Rize
  2. SÜPER LİG Haberleri
  3. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de parke taşlarının altında kalan işçi öldü
    1. Denizli'de parke taşlarının altında..
    2. Kütahya'daki Porsuk Barajı'nda balık..
    3. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    4. TSK açıkladı: Öldürülen teröristin..
    5. Sagopa Kajmer konser sırasında..
    6. Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi..
    7. Donald Trump açıkladı: Kim'le en kısa..
    8. Rusya'nın adımı sonrası İsrail'le ilk..
    9. Adıyaman'da korkunç katliam! Nikahsız..
    10. Çaykur Rizespor'un yeni başkanı..
    11. Angela Merkel kişisel hatasını kabul..
    12. İsrail bir Filistinliyi daha şehit etti!
    13. Buruk resmen imzayı attı!
    14. HDP'li Pervin Buldan'dan skandal!..
    15. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    16. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    17. Nöbetçi eczane Bakırköy
    18. Nöbetçi eczane Bağcılar
    19. Nöbetçi eczane Kadıköy
    20. Küçükçekmece nöbetçi eczane
    Kral Selman talimatı verdi… Sürpriz hamle
    Kral Selman talimatı verdi… Sürpriz hamle
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!