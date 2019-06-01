0553 313 94 23

Bursasporlu taraftarlardan buruk kutlama

Bursasporlu taraftarlar Bursaspor’un 56.

01 Haziran 2019 Cumartesi 23:18
Bursasporlu taraftarlardan buruk kutlama

Bursasporlu taraftarlar Bursaspor’un 56. yıl kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yüzlerce taraftar besteler eşliğinde Tophane surlarında meşaleler yakarak Bursaspor’un kuruluş yıl dönümünü kutladı.


1 Haziran 1963 yılında kurulan Bursaspor’un kuruluş yıl dönümünde bir grup taraftar Tophane surlarında toplandı. Bursaspor’un küme düştüğü senede buruk bir şekilde gerçekleşen kutlamalarda, yüzlerce taraftar Tophane surlarında besteler eşliğinde meşale yaktı. Tophane surlarından yakılan meşaleler, görsel şölen oluştururken, şehrin birçok noktasından görüldü. Bir süre besteler söyleyen taraftar, olaysız bir şekilde dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Gönül belediyeciliğini her yere yaymak istiyoruz"
    1. "Gönül belediyeciliğini her yere..
    2. TEM otoyolunda trafik durma noktasına..
    3. Pakistanlılar bayram hazırlığı için..
    4. Rus acente temsilcileri Muğla'da..
    5. "Bize nefes aldıran demokrasidir"
    6. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta demir çelik..
    7. Suriye'den Golan'a havan saldırısı
    8. Karabük'te trafik kazaları: 7 yaralı
    9. Bartın'da uyuşturucu operasyonu
    10. Patenci genç düşerek yaralandı
    11. Kozan’da şehit ailelerine ve gazilere..
    12. Türkiye-İran sınırındaki çatışma
    13. "Sahte baz istasyonu" dolandırıcıları..
    14. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğu kutladı
    15. Karnından 30 kilogram kitle çıktı
    16. "Çilek tadında yarışmalar" etkinliği
    17. Bakan Yardımcısı Çataklı: "10 günlük..
    18. Yenikapı’da Enderun teravih namazında..
    19. Bursasporlu taraftarlardan buruk..
    20. Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 1 yaralı
    21. Bakan Pakdemirli: İstanbul'u yönetmek..
    22. Ticari taksi dereye yuvarlandı: 1 ölü,..
    23. Antalya Okçular Tekkesi kemankeşleri..
    24. Bakan Pakdemirli, Balkan göçmenleriyle..
    25. Çorum’daki yangın kontrol altına..
    26. Kastamonu’da yağmur kazaları da..
    27. Başkan Bozkurt muhtarlarla iftar..
    28. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik..
    29. El Salvador Devlet Başkanı Osmanlı..
    30. Zonguldak'ta demir çelik fabrikasında..
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti