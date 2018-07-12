Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir ismi yeşil-beyazlı takım ile alınan Öztekin’e ilişkin açıklama yaptı.12 Temmuz 2018 Perşembe 17:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor’un Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.
Bu iddialara yeşil-beyazlı kulüpten yanıt geldi. Bursaspor, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bir süredir basında yer alan ’Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.”
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