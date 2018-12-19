Bursaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı.



Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.