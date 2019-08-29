0553 313 94 23

Bursaspor'da transfer yasağı sorunu çözüldü

- Bursaspor Kulübünün açıklamasından:"Uzun uğraşlar sonucunda gerekli tüm işlemler tamamlanarak, transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır"

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:48
Bursaspor'da transfer yasağı sorunu çözüldü


BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Uzun uğraşlar sonucunda gerekli tüm işlemler tamamlanarak, transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır. Bu meşakkatli süreçte her daim yanımızda olan değerli şehrimizin önde gelenlerine, camiamızın tüm paydaşlarına ve Bursaspor sevdalılarına minnettarız. Büyük Bursaspor camiası olarak, yeniden zirveye yürüyüşte birlikte başaracağımıza dair kararlılığımız daim olacaktır."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:48
  1. Bursaspor
  2. Futbol
  3. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'ne doğru
    1. Red Bull Car Park Drift Dünya..
    2. Mersin'deki cinayetin firari zanlısı..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Büyükşehir, suburcu caddesi esnafıyla..
    5. İran petrol tankerinin Mersin..
    6. Ticaret Bakanı Pekcan ‘İhracat Ana..
    7. Kayseri’de mesleki yeterliliğe ilişkin..
    8. Başkan Şeylan muhtarlarla istişare..
    9. Otomobilin çarptığı belediye işçisi..
    10. ANALİZ - İsrail sağında seçim..
    11. Dr. Mehmet Yavuz: “Sınırsız özgürlük..
    12. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    13. FETÖ'nün suikast timini yakalayan..
    14. Savaş mağdurları el becerileriyle..
    15. Nice, Dolberg'i transfer etti
    16. Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
    17. Erol Bedir'den Galatasaray maçı..
    18. Kırşehir, İl Spor Güvenliği toplantısı..
    19. Erzurum’da koç başlı mezar taşları..
    20. Jody Lukoki adım adım Konyaspor'a
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı