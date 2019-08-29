Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den TFF 1. Lig’e gerileyen Bursaspor’da transfer tahtası açıldı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yapılan yazılı açıklamada, "Bursaspor’un büyüklüğü değişmez ana fikriyle çıktığımız bu yolda, uzun uğraşlar sonucunda, gerekli tüm işlemleri tamamlayarak transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır. Bu meşakkatli süreçte her daim yanımızda olan, değerli şehrimizin önde gelenlerine, camiamızın tüm paydaşlarına ve Bursaspor sevdalılarına sabrı ve anlayışı için minnettarız. Büyük Bursaspor camiası olarak ’Yeniden Zirveye’ yürüyüşünde birlikte başaracağımıza dair kararlılığımız daim olacaktır" denildi.