Bursaspor'da Mesut Bakkal sesleri! Görüşmelere başlandı Samet Aybaba ile karşılıklı olarak yollarını Bursasspor'da teknik direktör arayışlarını sürerken ibre Mesut Bakkal'a döndü.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba istifa etti. Mesut Bakkal hamlesi Yeşil Beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Arayışlarını hızlandıran yönetim rotayı deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal'a çevirdi. Yönetimin Bursa'ya davet ettiği Bakkal, tekliften dolayı memnun olduğunu ifade ederken, "Ankara'dayım. Bursaspor gibi şampiyon takımı çalıştırmayı kim istemez" dedi. Bakkal'ın yardımcılığını Bursaspor'un şampiyonluk sezonunda kaptanlığını üstlenen Ömer Erdoğan yapacak.

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