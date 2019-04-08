Bursaspor'da Mesut Bakkal sesleri! Görüşmelere başlandı
Samet Aybaba ile karşılıklı olarak yollarını Bursasspor'da teknik direktör arayışlarını sürerken ibre Mesut Bakkal'a döndü.08 Nisan 2019 Pazartesi 02:20
Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba istifa etti.
Mesut Bakkal hamlesi
Yeşil Beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Arayışlarını hızlandıran yönetim rotayı deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal'a çevirdi. Yönetimin Bursa'ya davet ettiği Bakkal, tekliften dolayı memnun olduğunu ifade ederken, "Ankara'dayım. Bursaspor gibi şampiyon takımı çalıştırmayı kim istemez" dedi.
Bakkal'ın yardımcılığını Bursaspor'un şampiyonluk sezonunda kaptanlığını üstlenen Ömer Erdoğan yapacak.
YORUM YAZ