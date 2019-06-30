Bursaspor’da Koşukavak sesleri Bursaspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile büyük ölçüde anlaştı.

Bursaspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile büyük ölçüde anlaştı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, teknik direktör konusunda rotasını Yalçın Koşukavak’a çevirdi. Sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan’ı getiren yeşil-beyazlılar, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelerinde büyük aşama kaydetti. Koşukavak ile prensipte anlaşan yönetim, takımı genç teknik adama emanet edecek. 2014 yılından bu yana 1. Lig’de çalışan Koşukavak, İstanbulspor’daki çıkışı ile dikkat çekmişti.

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