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Bursaspor’da kongre kararına sebep olan görüşme

Çaykur Rizespor maçı sonrası Bursaspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:01
Bursaspor’da kongre kararına sebep olan görüşme

Çaykur Rizespor maçı sonrası Bursaspor yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Alınan karara sebep olan taraftarlar ile Başkan Ali Ay arasındaki görüşme ise ortaya çıktı.


Süper Lig’in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor’a 2-0 yenilen Bursaspor’un yönetim kurulu, mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre kararına sebep olan taraftar ve başkan görüşmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Takımın gidişatından şikayetçi olan taraftarlar, hem yönetimi hem de Samet Aybaba’yı eliştirerek, Başkan Ali Ay’ın bir an önce kongreye gitmesini istedi.


Görüşmenin ardından Bursaspor yönetimi, kısa süre sonra olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:01
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