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Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

- Dizinde zorlanmadan kaynaklı problem yaşayan Ertuğrul Ersoy, antrenmanı yarıda bıraktı

03 Ocak 2019 Perşembe 16:55
Bursaspor'da ikinci yarı hazırlıkları


BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alanda yapılan kontrol pas oyunuyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan yeşil-beyazlı futbolcular, kuvvet çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kasığında zorlanma olan Barış Yardımcı, kondisyon salonunda çalışırken, idman esnasında dizinde zorlanmadan kaynaklı problem yaşayan Ertuğrul Ersoy ise idmanı yarıda bıraktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:55
  1. antrenman
  2. Bursa
  3. Bursaspor
  4. Spor Toto Süper Lig

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