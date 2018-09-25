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Bursaspor'da gözler Martin Batalla'yı arıyor

Bursaspor, takımdan ayrılan Pablo Batalla'nın yokluğunu ilk haftalarda hissetti.

25 Eylül 2018 Salı 11:42
Bursaspor'da gözler Martin Batalla'yı arıyor

Süper Lig’de 6 hafta geride kalırken henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor, 5 puanda kaldı. Özellikle gol yollarında güçlük çeken yeşil beyazlılar, bu süreçte rakip ağları yalnızca 4 kez havalandırabildi. Hücumlarında üretkenlik sorunu yaşayan Bursaspor, özellikle '10 numara' pozisyonunda efsaneleşen isimlerinden Pablo Martin Batalla’nın yokluğunu hissetti.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk 5 haftasını 3 gol, 1 asist ile geçiren Batalla, sezon sonunda ise 30 maçta 5 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Bursaspor’a veda eden Arjantinli oyuncunun yerinde genç isim Furkan Soyalp ve son Medipol Başakşehir maçında Henri Saivet forma giydi. 23 yaşındaki Furkan Soyalp lige dilediği gibi başlayamazken, 6 maçta henüz gole katkı veremedi. Son maçta teknik direktör Samet Aybaba, Furkan’ın yerine Saivet’ye şans tanırken; deneyimli oyuncu da 2 kez gol girişiminde bulunmasına karşın sonuç alamadı.

Kanat oyuncularının da skora katkılarının yetersiz olması teknik direktör Samet Aybaba’yı düşündürürken, deneyimli çalıştırıcının Demir Grup Sivasspor maçı öncesi ilk 11'de değişikliğe gidebileceği de öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:42
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