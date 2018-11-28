Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları28 Kasım 2018 Çarşamba 17:05
BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kontrol-pas oyunuyla devam etti. Son bölümde yarı sahada çift kale maçın ardından antrenman sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu, Diafra Sakho ve Bogdan Stancu takımdan ayrı çalışırken, Furkan Soyalp'in tedavisine devam edildi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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