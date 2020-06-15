Bursaspor’a ‘Yıldırım’ destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Covid-19 nedeniyle liglere verilen ara sona ererken, 6 haftalık hayati karşılaşmalara hazırlanan Bursaspor’da, 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak Keçiörengücü maçı öncesi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kulüp Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Geride kalan dönemde olduğu gibi 6 haftalık zorlu periyodda da şehrin en büyük değerlerinden Bursaspor’un yanında olduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, şampiyonluk apoletli yeşil-beyazlıların bulunması gereken yer olan Süper Lig’e döneceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı. Gerçekleştirdikleri ziyaret nedeniyle Başkan Mestan ve yönetimine teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz sezon sonunda yaşanan talihsizlik tüm şehre olduğu gibi bizlere büyük üzüntü yaşattı. Korona virüsün etkileri nedeniyle lige verilen ara öncesinde zirve mücadelesini sürdüren şehrimizin en büyük değerlerinden olan Bursaspor’u adeta 6 haftalık yeni bir lig mücadelesi bekliyor. Bizler, şampiyonluk apoletli Timsahların, bu süreci en iyi şekilde sonuçlandırarak Süper Lig’e döneceğine inanıyoruz. ‘Yeniden Zirveye’ sloganıyla sürdürülen sezonda olduğu gibi bundan sonra da Bursa’nın en büyük marka değerlerinden biri olan Bursaspor’a olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a desteği için teşekkür eden Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, ”Koronavirüs nedeniyle daha da uzayan maratonu başarıyla neticelendirmemize 6 hafta kaldı. Şehir dinamiklerimiz, taraftarlarımız, yönetimimiz, teknik kadromuz ve futbolcu grubumuzla kenetlenerek hedefe ulaşacağız. Bu süreçte başından beri yanımızda olan ve destek veren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.