Bursaspor yönetimi kongre kararı aldı Bursaspor Kulübü, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması yönünde karar aldı.

Bursaspor Kulübü, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması yönünde karar aldı.

Yeşil-beyazlı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu akşam yönetim kurulumuz toplanmış ve kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen, takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır" denildi.

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