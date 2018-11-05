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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan maç sonu açıklaması: Ünal Karaman'a sabretsinler

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 03:00
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan maç sonu açıklaması: Ünal Karaman'a sabretsinler

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

''ÜNAL KARAMAN'A SABRETSİNLER''

Maçı değerlendiren Aybaba, "İlk yarıda biz gibi oynamadık. İki orta sahamız savunmanın içine girdi. Çok kopuk, dağınık, bize yakışmayan bir oyun oynadık. 2. yarıda biz gibi oynadık, basit oynadık, çabuk çıktık. Pozisyonlarımız var, atsak galip de gelebilirdik" ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman'a sabredilmesi gerektiğini söyleyen teknik adam, çalışan bir takım. Bu kadroyla ancak böyle bir şeyler yapabiliriz. Ünal hocaya da geçmiş olsun, sabretsinler, futbol bu" diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 03:00
  1. Bursaspor
  2. Samet Aybaba
  3. Trabzonspor
  4. Ünal Karaman

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