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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Onları da kadromuza katarsak daha iyi...

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Göztepe maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 02:57
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Onları da kadromuza katarsak daha iyi...

Göztepe ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını belirtti.

''Hücumsal anlamda eksikliklerimiz var''

Göztepe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, "İki net pozisyonumuz vardı, birini atsak istediğimiz plana dönebilirdi oyun ama başaramadık. Hücumsal anlamda eksikliklerimiz var. Biraz sorun yaşayınca pozisyon bulmakta zorlandık" dedi.

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini savunan Aybaba, "İkinci yarı belki birkaç transferle takımı daha da geliştirebiliriz diye düşünüyorum. İyi şeyler yapıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimiz istediğimiz futbolcularla ilgili çalışmalar yapıyor. Onları da kadromuza katarsak daha iyi hücum yapan bir takım olabiliriz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 02:57
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