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Bursaspor taraftarı kulüp tesisleri önünde toplanmaya başladı

Bursaspor’un Spor Toto Süper Lig’e veda etmesinin ardından Bursaspor taraftarı, yöneticileri protesto etmek amacıyla Özlüce Tesisleri önünde toplanmaya başladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 23:29
Bursaspor taraftarı kulüp tesisleri önünde toplanmaya başladı

Bursaspor’un Spor Toto Süper Lig’e veda etmesinin ardından Bursaspor taraftarı, yöneticileri protesto etmek amacıyla Özlüce Tesisleri önünde toplanmaya başladı.


Spor Toto Süper Lig’in kapanış haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-1 devirmesine rağmen, Göztepe’nin Ankaragücü’nü mağlup etmesiyle Bursaspor, Süper Lig’e veda etti. Takımın küme düşmesiyle birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar, Bursaspor Özlüce Tesisleri’ne akın etti.


Emniyet güçleri olası bir taşkınlığa karşı yoğun güvenlik önlemi alırken, taraftarlar toplanmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 23:29
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