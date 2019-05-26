Bursaspor taraftarı kulüp tesisleri önünde toplanmaya başladı
Bursaspor’un Spor Toto Süper Lig’e veda etmesinin ardından Bursaspor taraftarı, yöneticileri protesto etmek amacıyla Özlüce Tesisleri önünde toplanmaya başladı.26 Mayıs 2019 Pazar 23:29
Bursaspor’un Spor Toto Süper Lig’e veda etmesinin ardından Bursaspor taraftarı, yöneticileri protesto etmek amacıyla Özlüce Tesisleri önünde toplanmaya başladı.
Spor Toto Süper Lig’in kapanış haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-1 devirmesine rağmen, Göztepe’nin Ankaragücü’nü mağlup etmesiyle Bursaspor, Süper Lig’e veda etti. Takımın küme düşmesiyle birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar, Bursaspor Özlüce Tesisleri’ne akın etti.
Emniyet güçleri olası bir taşkınlığa karşı yoğun güvenlik önlemi alırken, taraftarlar toplanmaya devam ediyor.
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