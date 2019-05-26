Bursaspor taraftarı kulüp tesisleri önünde toplanmaya başladı Bursaspor’un Spor Toto Süper Lig’e veda etmesinin ardından Bursaspor taraftarı, yöneticileri protesto etmek amacıyla Özlüce Tesisleri önünde toplanmaya başladı.

Bursaspor’un Spor Toto Süper Lig’e veda etmesinin ardından Bursaspor taraftarı, yöneticileri protesto etmek amacıyla Özlüce Tesisleri önünde toplanmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig’in kapanış haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-1 devirmesine rağmen, Göztepe’nin Ankaragücü’nü mağlup etmesiyle Bursaspor, Süper Lig’e veda etti. Takımın küme düşmesiyle birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar, Bursaspor Özlüce Tesisleri’ne akın etti.

Emniyet güçleri olası bir taşkınlığa karşı yoğun güvenlik önlemi alırken, taraftarlar toplanmaya devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.