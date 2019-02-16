Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Bursaspor sahasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Taraflar düşme potasından uzaklaşma adına kader maçlarına çıkıyor. İki takımda bu zorlu mücadelede galibiyet peşinde olacak. Peki, Bursaspor Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bursaspor Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

16 Şubat Cumartesi günü (Bugün) saat 16.00'da başlayacak maç Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bursaspor Rizespor 32. randevu

Bugüne kadar Bursaspor ve Çaykur Rizespor, Süper Lig’de 31 kez karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar bu mücadelelerin 14’ünü kazanırken, Karadeniz ekibinin yüzü 12 maçta güldü. Geride kalan 5 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Evinde rakibine dikkat çekici bir üstünlük kuran Bursaspor, Karadeniz ekibini ağırladığı Süper Lig’deki 15 maçın 11’ini kazanırken, yalnızca bir kez kaybetti ve diğer 3 maçta da eşitlik bozulmadı. Bursaspor, Çaykur Rizespor’a en son evinde 28 Ağustos 1988 yılında mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, 30 yıldır sahasında kaybetmiyor.

Bursaspor Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler

Bursaspor

Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Badji, Shehu, Yusuf, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

Sakat: Sakho, Tunay, Kubilay

Cezalı: Aytaç

Çaykur Rizespor

Gökhan- Abarhoun, Awaziem, Moroziuk, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Boldrin, Aminu, Aatif, Muriç

Sakat: Petrucci

Cezalı: Saadane

Bursaspor'da eksik çok

Bu zorlu mücadele öncesinde özellikle Bursaspor’da önemli eksikler bulunuyor. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Diafra Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş sahada olamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında sarı kart görerek kart cezalısı durumuna düşen Aytaç Kara da forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor’da ise sakatlığı bulunan Petrucci ve kart cezalısı Saadane, Bursa deplasmanında forma giyemeyecek.

Bursaspor son maçlarda kazanamıyor, Çaykur Rizespor formda

İki takımın son maçlarına bakıldığında Çaykur Rizespor’un formda görüntüsü dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanında başlayan ve bu maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, son 4 karşılaşmasının 3’ünü kazandı ve 1 kez berabere kaldı. Aynı zamanda Çaykur Rizespor deplasmandaki son 2 maçında da 3 puana ulaştı. Bursaspor ise 7 maçtır galip gelemiyor. Ligde son galibiyetini Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u yenerek alan yeşil-beyazlılar sonraki 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Süper Lig 22. hafta maç programı

15 ŞUBAT CUMA

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 ŞUBAT PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)