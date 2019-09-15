Bursaspor Osmanlıspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Peki, Bursaspor Osmanlıspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Peki, Bursaspor Osmanlıspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. İşte, Bursaspor-Osmanlıspor maçının tüm detayları... Maç Sonucu: 3-1 MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakika Kubilay’ın etkili getirdiği topla buluşan Igor, topu arka direkte Burak Kapacak ile buluşturdu. Kapacak’ın bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Mele çeldi. 18. dakikada Shehu’nun ortasında Burak Altıparmak altıpas içindeki kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 28. dakikada Emirhan Aydoğan’ın sol kanattan içeriye gönderdiği topa Kubilay etkili vursa da, kaleci Mele topu sağından çelmeyi başardı. Kaleciden seken topu Abdullahi Shehu topu tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0 45+1. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Burak Kapacak’ın güzel vuruşunu kaleci Mele çıkardı. Kaleciden dönen topu Kubilay Kanatsızkuş altıpas içinde ağlara yolladı. 2-0 83. dakikada sol kanattan Amer Aşık’ın ortasında ön direkte Erdem Çetinkaya kafaya meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1 89. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Beykan Şimşek, kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldı. Beykan’ın yerden vuruşunu kaleci Çağlar kurtararak mutlak golü önledi. 90+3. dakikada sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Ramazan Keskin’in vuruşunda top filelere gitti. 3-1 Bursaspor-Osmanlıspor Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Emre Molak, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Abdullahi Shehu, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Iasmin Latovlevici, Aykut Akgün, Burak Kapacak, Burak Altıparmak (Ramazan Keskin dk. 80), Emirhan Aydoğan, Igor Wanderson da Silva (Özer Hurmacı dk. 70), Kubilay Kanatsızkuş (Yevgen Seleznov dk. 87) Osmanlıspor: Castanero, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Jovan Blagojevic (Barış Zeren dk. 46), Hasan Kılıç, Eric Ayuk Mbu, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Erdem Çetinkaya dk. 79), Mertan Caner Öztürk (Tamer Aşık dk. 67) Goller: Abdullahi Shehu (dk. 28), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 45+1), Ramazan Keskin (dk. 90+3) (Bursaspor), Erdem Çetinkaya (dk. 83) Osmanlıspor Sarı kartlar: Iasmin Latovlevici (Bursaspor), Eric Ayuk Mbu, Mehmet Yiğit, (Osmanlıspor)

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