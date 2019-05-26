Bursaspor küme düştü Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bursaspor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Malatya ekibi Avrupa kupalarına girmeye hak kazanırken, yeşil beyazlı ekip ise lige veda etti



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada kalecinin hatasında topu önünde bulan Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış meşin yuvarlağı düzeltip şutunu çekti topu kaleci kornere tokatladı.

74. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vergini’nin kafa vuruşudireğin dibinden dışarı gitti.

88. dakikada maçın hakemi Chebake ile girdiği mücadele sonrası Sakho’ya önce sarı kart gösterdi daha sonra VAR’ı inceleyen hakem Ali Palabıyık sarı kartı iptal ederek Sakho’yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



Stat: Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Ok xx, Mustafa Sönmez xx

E. Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa Akbaş x, Mina xxx, Chebake xx (Rahman Buğra dk. 90 ?), Bülent Cevahir xx, Ahmed x (Guilherme dk. 46 x) Robin xx, Murat Yıldırım xx, Eren x, Pereıra x (Barış Alıcı dk. 46 x) Kamara xx

Yedekler: Farnolle, Şeref, Seth, Erkan, Dia, Berkan

Teknik Direktör: Ali Ravcı

Bursaspor: Okan Koçuk xxx, Umut Meraş xx, Vergini xx, Badji xx, Onur Atasayar xx, Aytaç Kara xxx, Tunay Torun x (Burak dk. 66 x), Yusuf Erdoğan xx, Furkan Soyalp (Ramazan Keskin dk. 82 ?), Saivet xx, Umut Nayir xxx (Sakho dk. 79 x)

Yedekler: Muhammet xx, Latovlevici, Furkan Emre, Muhammet Emin, Kubilay

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor), Kamara (dk. 60) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35), Mina (dk. 90+2) (Evkur Yeni Malatyaspor), Sakho (dk. 88) (Bursaspor)

Sarı kart: Tunay Torun, Aytaç Kara, Ramazan (Bursaspor), Guilherme, Chebake, Kamara, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)

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