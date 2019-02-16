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Bursaspor Kulübünde olağanüstü kongre kararı

- Kulübün açıklamasından:"Kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır"

16 Şubat 2019 Cumartesi 22:22
Bursaspor Kulübünde olağanüstü kongre kararı


BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:22
  1. Bursa
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