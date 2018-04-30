Bursaspor kazandı! Düşme hattı karıştı

Süper Lig'in 31. haftasının son maçında Bursaspor, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle son buldu. Bursaspor'un gollerini 29. dakikada Moussa Sow, 35'te Ertuğrul Ersoy kaydetti. Konyaspor'un golünü ise 89. dakikada penaltıdan Adis Jahovic kaydetti. Bursaspor bu skorla 39 puana yükseldi ve küme düşme tehlikesini büyük oranla savuşturdu. Atiker Konyaspor ise 32 puan ile kritik hatta...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının son maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bursaspor, ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Ev sahibinin golleri 29. dakikada Moussa Sow ve 35. dakikada Ertuğrul Ersoy kaydetti. Konyaspor'un tek sayısını 89. dakikada penaltıdan Adis Jahovic attı.

LİGİN ALTINDA SON DURUM

12. Akhisar (36)

13. Alanyaspor (35)

14. Antalyaspor (35)

15. Konyaspor (32)

16. Osmanlıspor (32)

17. Gençlerbirliği (30)