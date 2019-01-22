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Bursaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

22 Ocak 2019 Salı 16:07
Bursaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı


BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti.

Fenerbahçe ile dün oynanan müsabakada forma giyen oyuncular ise idmanı koşuyla tamamladı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:07
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