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Bursaspor İstanbul takımlarına karşı yine kazanamadı

Bursaspor, dün Medipol Başakşehir’e mağlup olarak İstanbul takımlarına karşı galip gelememe serisini 25 maça çıkarttı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:49
Bursaspor İstanbul takımlarına karşı yine kazanamadı

Bursaspor, dün Medipol Başakşehir’e mağlup olarak İstanbul takımlarına karşı galip gelememe serisini 25 maça çıkarttı.


Yeşil-beyazlılar, dün deplasmanda lider Medipol Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu. Başakşehir maçında ilk yarıda kalesinde 2 gol gören yeşil-beyazlılar, ikinci yarı da etkili oynamaya çalışsa da müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı. Timsah, bu sonuçla 24 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.



Seri 25 maça çıktı


Öte yandan yeşil-beyazlılar, bu takımlara karşı oynadığı son 25 maçı kazanamadı. Bu müsabakalarda 17 kez mağlup olan timsah, 7 maçta ise berabere kaldı. Oynanan karşılaşmalarda 16 gol atan yeşil-beyazlılar, kendi kalelerinde 50 gol gördü. Bursaspor, son olarak 25 Eylül 2016’da Kasımpaşa’yı 1-0 yendi.



9 maçtır ligde kazanamıyor


Yeşil-beyazlılar, ligde oynadığı son 9 maçta 3 puana hasret kaldı. Ligde en son 14. haftada sahasında BB Erzurumspor’u mağlup eden timsah, daha sonra oynadığı 9 müsabakada 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Ayrıca ligde büyük bir gol sorunu çeken yeşil-beyazlılar, son 4 maçta fileleri havalandıramadı.



Kritik sürece giriyor


Ayrıca yeşil-beyazlılar, artık bundan sonra kader maçlarına çıkacak. Daha ligin bitmesine 11 hafta olmasına rağmen, maçlarını kazanamayan ve rakiplerinin galip gelmesiyle düşme potasının içerisine giren timsah, birbirinden zorlu müsabakalara çıkacak. Önümüzdeki hafta sahasında Sivasspor’u konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, ardından kendisine puan olarak yakın takımlardan biri Ankaragücü deplasmanına gidecek. Daha sonra şampiyonluk yarışı içerisinde olan Galatasaray’ı konuk edecek olan timsah, ikinci yarını formda takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak ve bir sonraki hafta Trabzonspor’u ağırlayacak. Bu 5 maçta alınacak skor yeşil-beyazlıların ligdeki durumuna büyük etki edecek.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:49
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