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Bursa'nın yeni Valisi göreve başladı

Bursa Valiliğine atanan Yakup Canbolat, yeni görevine başladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 12:31
Bursa'nın yeni Valisi göreve başladı

Vali Yakup Canbolat için Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Valiliğe geçen Canbolat, burada yaptığı konuşmada, görevini Osmanlı'nın payitaht şehri Bursa'da devam ettirme şerefine kavuştuğunu söyledi.

Canbolat, verilen görevi daha ileriye taşımayı amaçladığını, bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayarak, "Bursa'da görev yaptığım sürece vatandaşlarımızın memnuniyetini her zaman ön plana çıkaracağız." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini ön planda tutacağını anlatan Canbolat, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koymak için gayret sarf edeceğini belirtti.

Vali Canbolat, konuşmasının ardından makam odasında tebrikleri kabul etti.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:31
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