Bursa’nın KOBİ’leri için yeni üretim üssü geliyor!

Bursa’da sıkışık ve ruhsatsız alanlarda üretim yapan KOBİ’lerin yeni adresi TEKNOSAB olacak. Mobilya sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ OSB projesiyle üretim, ticaret ve lojistiği aynı ekosistemde buluşturacaklarını belirterek ilk teslimatlar için 2027 sonunu işaret etti.

Sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, KOBİ’lerin ölçek sorunundan yeni üretim alanlarına kadar pek çok kritik başlık ele alındı. TEKNOSAB ekosistemi içerisinde hayata geçirdikleri KOBİ OSB projesinin üretimi ve ticareti daha rekabetçi ve güçlü bir yapıya kavuşturan stratejik bir hamle olduğunu belirten Başkan Burkay, "Şikayet etmek yerine aksiyon alıyoruz. 2022’den Şubat 2026’ya kadar süren çalışmalar sonucunda TEKNOSAB’daki genişleme alanının tamamını Bakanlığımızın desteğiyle elde ettik. Burada sadece fabrikaların bulunacağı bir alan kurmuyoruz; TEKNOSAB ekosistemiyle entegre şekilde üretimin, ticaretin, lojistiğin ve yaşam alanlarının birlikte gelişeceği yeni bir ekonomik alan oluşturuyoruz. Özellikle ruhsatsız ve sıkışık alanlarda üretim yapan, Bursa’nın trafiğine ve çevresine yük oluşturan KOBİ’lerimizin bu bölgeye taşınmasını önemsiyoruz. 2027 sonundan itibaren teslimlerin başlamasıyla Bursa’nın üretim altyapısını çok daha düzenli, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyacağız" dedi.

“Rekabet gücünü artıracak bir sistem oluşturuyoruz”

KOBİ’lerin büyük işletmelerle rekabetinde en temel engelin ölçek sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Burkay, ortak satın alma, ortak stok ve kapasite kullanım modelleriyle firmaların yükünü hafifleteceklerini söyledi. BTSO KOBİ Diyalog platformuyla sorunları dinleyen değil, ortak çözüm üreten bir yapı kurduklarını ifade eden İbrahim Burkay, "Ortak hareket ederek KOBİ’lerimizin ölçeğini büyütecek ve rekabet gücünü artıracak bir sistem oluşturuyoruz. Ortak aklı kurumsal bir mekanizmaya dönüştürerek KOBİ’lerimizin çok daha verimli ve güçlü hale gelmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

“Aynı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz”

BTSO Meclis Üyesi Muzaffer Loyan da görev süresi boyunca mobilya sektörünün yeni pazarlara ulaşması ve sorunlarına çözüm üretilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Yeni dönemde TEKNOSAB Organize Ticaret Bölgeleri ve Bursa Evlilik Fuarı gibi projelerle sektörün ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Loyan, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ın vizyonu ve desteği bizim için çok kıymetli. Sektörümüzün daha güçlü bir yapıya kavuşması için aynı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

“Kentin vizyonu dünya ölçeğine taşındı”

Programda ayrıca Bursa’nın üretim ve ticaret altyapısını dönüştüren makro projeler de aktarıldı. GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) ile kentin vizyonunun dünya ölçeğine taşındığını vurgulayan Başkan Burkay, iş dünyasının dönüşümünü yönetmek amacıyla Uludağ’da hayata geçirilen Bursa Business School’un da yapay zekâ, dijitalleşme ve yeni iş modelleri süreçlerinde kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.