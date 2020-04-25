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Aktüel

Bursa’nın hareketli caddelerinden FSM Bulvarı da sessizleşti

31 şehirde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa’nın hareketli caddelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı da sessizliğe gömüldü.

2020-04-25 10:38:44 -
Bursa’nın hareketli caddelerinden FSM Bulvarı da sessizleşti

31 şehirde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa’nın hareketli caddelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı da sessizliğe gömüldü.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Son 3 hafta sonudur devam eden kısıtlama 23 Nisan’da başladı ve 26 Nisan saat 00.00’da sona erecek. Kısıtlama kapsamında Bursa’da sakinlik devam ederken, şehrin en işlek caddelerinden Nilüfer FSM Bulvarı da sessizliğe büründü. Kafeteryaların yoğun olduğu cadde özellikle geceleri hareketli oluyordu. FSM Bulvarı’nın sessizliği havadan da görüntülendi.

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