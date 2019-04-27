Bursa’nın en geniş katılımlı sokak basketbolu turnuvası

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organizasyonunda Eski Milli Basketbolcu Mustafa Güçyetmez’in katkılarıyla en geniş katılımlı sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi basketbola ilgiyi artırmak, çocukların ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek amacıyla Eski Milli Basketbolcu Mustafa Güçyetmez’in kurucusu olduğu Güçyetmez Akademin’in destekleriyle ‘sokak basketbolu turnuvası’ Mihraplı Parkı’nda ikinci kez düzenledi. Geçen seneki katılım sayısının da üstüne çıkarak alanında Bursa’nın en büyük sokak basketbolu turnuvası olma özelliğini devam ettiren programın açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Kent Konseyi Genel Sekreter Murat Başlar, Basın İlan Kurumu Müdürü Osman Başeğmez, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu ve Güçyetmez Akademi Kurucusu Eski Milli Basketbolcu Mustafa Güçyetmez ile turnuvaya katılan sporcular ve aileleri katıldı. Turnuva, protokol üyelerinin temsili basket atışı ile başladı. Turnuvada bay bayan olmak üzere 7 farklı kategoride 210 takımda bini aşkın sporcu kıyasıya mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Çelik, “Turizm, termal, tarım, sanayi ve doğal güzellikler gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran Bursa, son yıllarda spor kenti özelliği ile de adından söz ettirmektedir. Bugün futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye sporun her dalında gerçekleştirilen önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Birçok dalda da alt yapı hizmeti de sunarak Türk sporun katkı sağlamaktadır. Bugün burada sokak basketbolu turnuvası ile her yaştan çocuklarımıza hem sporu teşvik ediyoruz hem de güzel bir kaynaşma ortamı sağlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ise, kent konseyinin spora olan desteğinin her zaman devam edeceğini söyledi. Toprak, “İnanıyorum ki sizler ileride başarılı birer sporcu olarak uluslararası arenada ülkemizi temsil edeceksiniz. Elbette bu turnuva sonucunda kazanlar olacak ama spora olan sevginiz sayesinde aslında hepiniz kazandınız” şeklinde konuştu.

Güçyetmez Akademi Kurucusu Eski Milli Basketbolcu Mustafa Güçyetmez, Bursa’nın en geniş katılımlı sokak basketbolu turnuvasını düzenlediklerini ifade etti. Bir önceki yıla göre ilginin neredeyse iki katına çıktığını ifade eden Güçyetmez, “Spor desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a, Başkanvekilimiz Süleyman Çelik’e, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak’a ve kent konseyi yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.